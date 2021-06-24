Somalili gazeteciler meslektaşlarına yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Somali Gazeteciler Sendikası (SJS), Goobjoog Medya Grubu Editörü Hanad Ali Guled'a yönelik, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bıçaklı saldırıyı kınadı.
SJS Genel Sekreteri Abdalle Ahmed Mumin, yaptığı açıklamada, Guled'e yönelik saldırıyla ilgili derhal soruşturma açılmasını istedi.
Mumin, "Dün akşam işinden evine döndüğü sırada kimliği belirsiz kişilerce Guled'e yönelik bıçaklı saldırı düzenlendi ve kendisi darbedildi. Guled hastaneye kaldırılırken saldırganlar kaçtı." ifadelerini kullandı.
Guled'e yönelik saldırının tüm gazetecilere yapılmış olduğuna dikkati çeken Mumin, saldırıyı kınadıklarını söyledi.
Öte yandan Somali'de geçen sene 4 Mayıs'ta bıçaklı saldırıya uğrayan Kalsan TV çalışanı Said Yusuf Ali hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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