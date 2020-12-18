Somalili genç 2 buçuk kiloluk tümörden Türkiye'de kurtuldu - Son Dakika

Somalili genç 2 buçuk kiloluk tümörden Türkiye'de kurtuldu

Somalili hasta çareyi Türkiye'de buldu

5 yıldır tümör ile savaşan Somalili çareyi Türkiye'de buldu

ANKARA - Somalili Bishar Ali Mohamed yaklaşık 5 yıldır boynunda gün geçtikçe büyüyen büyük bir tümör ile yaşıyordu. Bishar, yaklaşık 5 saat süren ameliyat ile 2 buçuk kilogram ağırlığındaki büyük kitleden kurtuldu.

24 yaşındaki Somalili Bishar Ali Mohamed yaklaşık 5 yıldır boynunda gün geçtikçe büyüyen büyük bir tümör ile yaşıyordu. Kendi ülkesinde 2 kere ameliyat olduğunu söyleyen Bishar, tümörün küçülmek yerine gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ve dayanılamaz hale geldiğini söyledi. Uzun süren araştırmaları sonrasında Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini ifade eden Bishar, daha sonra da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde bu tür hastalıkların tedavisi yapıldığı öğrenerek hastaneye başvurduğunu belirtti. Bishar tetkik sürecinin ardından gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren zorlu ameliyat sonrasında 2 buçuk kilo ağırlığında ve 24 santim çapındaki büyük kitleden kurtuldu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç ve Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Kaptan'ın gerçekleştirdiği operasyon ile sağlığına kavuşan Somalili Bishar, çok mutlu olduğunu ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

"Son umudum olarak vize alıp Türkiye'ye geldim"

Yaklaşık 5 yıldır boynundaki büyük kitle ile mücadele ettiğini söyleyen Somalili Bishar Ali Mohamed, "4 yıl önce Somali'de 2 ameliyat oldum. Bu ameliyattan sonra yeniden nüksetti. Özellikle ikinci ameliyatta başarılı olunamadı. Son umudum olarak vize alıp Türkiye'ye geldim. Buraya geldiğimde birkaç tane hastaneye başvurdum ve bu hastanelerden yeteri kadar mutlu olmadık. Daha sonra da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dr. Zeynep hocanın daha önce böyle bir ameliyat gerçekleştirip başarı gösterdiğini duyduğumuz için buraya geldik. Buraya geldikten sonra da inanılmaz bir şekilde bizi karşıladılar" ifadelerini kullandı.

"Ben tekrar doğdum"

Ameliyatın zorluğunun kendisine aktarıldığını ancak doktorlarına güvenerek kabul ettiğini belirten Somalili Bishar Ali Mohamed, "Ben tekrar doğdum. Gerçekten bu başarıldıktan sonra kendimi dünyaya geldiğim ilk günkü gibi hissediyorum. Hislerim o şekilde. Çünkü ben Türkiye'ye ilk geldiğimde ve Somali'de çok mutsuzdum. Çok hızlı bir şekilde nüksediyordu ve büyüyordu. Hatta şekilde yaralar oluştu ve kan gelmeye başlamıştı. Her gün kendimi umutsuz hissediyordum. Ama bu hastaneye geldiğimde ve bu ameliyatı olduktan sonra hayatıma tekrar sıfırdan başlayacağım" diye konuştu.

"2 buçuk kilogram ağırlığında olan, 25 santimetre büyüklüğünde bir kitle vardı"

Yaklaşık 1 hafta önce gelen Bishar'ı görür görmez hastaneye yatırdıklarını ve ameliyata hazırlık için onlarca tetkik yaptıklarını belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Kaptan, "Ameliyata Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç ile birlikte girdik. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. Ameliyattan sonra yaklaşık 2 buçuk kilogram ağırlığında olan, 25 santimetre büyüklüğünde bir kitle vardı. Bu 5 saatlik süreç, söylemesi kolay ama baya problemli alanlara doğru ilerlemişti. Ama ameliyatı başarılı bir şekilde bitirdik. Bu hastanın tabi kendine göre tereddütleri vardı. Yaklaşık 4-5 yıldır olan büyük bir kitlesi var. Daha önce Somali'de kendi ifadesiyle 2 kez ameliyat olmuş. Ama tabi sağlık hizmetleri konusunda Türkiye ile Somali'yi kıyaslayacak olursak, onların gerekli imkanları doğrultusunda yapmış oldukları ameliyat başarılı olamamış" şeklinde konuştu.

"Bebeğine sarılamıyormuş bir baba olarak"

Hasta ile ilk karşılaştığında kitlenin büyüklüğü nedeniyle kendisinde de bir ürküntü olduğunu belirten Doç. Dr. Zeynep Kaptan, "Olabilecek riskleri konuştuk ve ameliyata aldık. Yaklaşık 5 saat sürdü. Kitlenin hepsini temizleme şansımız oldu. Hasta da şuan gayet sağlıklı. Yemek yiyebiliyor, nefes alabiliyor, konuşabiliyor. Bunlar tabi ki bizim için çok önemli değerler. Hasta ile ilk karşılaştığımda tabi ki boynunun üzerindeki 2 buçuk kilogram ağırlığındaki bir tümörle yaşam onu çok zorluyordu. Bishar Mohamed Ali'nin aynı zamanda bir de bebeği varmış. Bebeğine sarılamıyormuş bir baba olarak. Artı korkuları vardı, ben daha önce ameliyat oldum yeniden nüksedecek mi korkuları vardı. Ama şuan başardığımızı düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.

"Ameliyat edilmemiş ve gecikmiş bir hasta"

Pandemi döneminde acil ve onkolojik problemi olan hastaların mağdur olmamasına özellikle dikkat ettiklerini vurgulayan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, "Hastane olarak 3 bina ile hizmet veriyoruz ve ana binamız da tamamen normal hizmetlerini vermeye devam ediyor. Özellikle onkolojik ve acil hastalara hizmet veriyoruz. Bunların cerrahilerinde herhangi bir aksama olmamasına dikkat ediyoruz. Hastamız özellikle çene bölgesinde uzun süredir tümör olan bir hasta. Ameliyat edilmemiş ve gecikmiş bir hasta. Bu hastayı da kabul ettik ve ameliyatını 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde hemen gerçekleştirdik" dedi.