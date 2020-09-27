Somalili Guled Abdi Teknofest'te ilgi odağı oldu - Son Dakika

Somalili Guled Abdi Teknofest'te ilgi odağı oldu

Somalili Guled Abdi Teknofest'te ilgi odağı oldu Selçuk Bayraktar'dan Guled Abdi'ye özel ilgi Somali'de kısıtlı imkanlarla yaptığı maket uçak modelleriyle dikkat çeken Somalili Guled Abdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Türkiye'ye gelerek TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti.

Somalili Guled Abdi Teknofest'te ilgi odağı oldu

Selçuk Bayraktar'dan Guled Abdi'ye özel ilgi

GAZİANTEP - Somali'de kısıtlı imkanlarla yaptığı maket uçak modelleriyle dikkat çeken Somalili Guled Abdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Türkiye'ye gelerek TEKNOFEST 2020'yi ziyaret etti. Guled Abdi'ye Teknofest 2020 Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da özel ilgi gösterdi.

Somali'de kısıtlı imkanlarla yaptığı maket uçak modelleriyle dikkat çeken Guled Abdi, Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'ye özel davetli olarak katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Türkiye'ye gelen Guled Abdi'ye annesi Maryama Hasan da eşlik etti. İkiliye Teknofest'in mimari Selçuk Bayraktar da özel ilgi gösterdi.

"Çok mutluyum"

Teknofest yarışlarının yapıldığı Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki uçak ve İHA modellerini yakından inceleyen Somalili Abdi'ye katılımcılar da yoğun ilgi gösterdi.

Festivale katıldığı için çok mutlu olduğunu ve gördüğü şeylerden çok etkilendiğini söyleyen Guled Abdi, "Somali'den Türkiye'ye geldim. Şu an çok mutluyum. Dışişleri Bakanı tarafından davetiye gönderildi ve biz de buraya geldik. Buradaki her şey bizim çok ilgimizi çekti. Burada olmaktan çok mutluyum. Somalili gençlerin de bu tür güzel şeyler de olmasını bekliyorum" dedi.

"Türkiye'ye çok teşekkür ederiz"

Oğluyla birlikte Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Maryama Hasan, Türk devletine çok teşekkür ettiğini belirterek, "Oğlumun başarısından dolayı çok mutluyum. Oğlumdan çok memnunum. Çok mutlu olduk. Allah'a şükürler olsun. Türkiye devletine ve halkına çok teşekkür ederim. Türkiye halkının misafirperverliğinden ve yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum, sağ olun" ifadelerini kullandı.

"Gençlik yıllarımı hatırladım"

Guled Abdi'yi ağırladıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen ve Guled'i görünce gençlik yıllarını hatırladığını belirten Selçuk Bayraktar ise, "Bizim ülkemizin şartları teknoloji konusunda biraz daha iyi Allah'a şükür. Bugün de yokluk içinde bu tarz şeyler yapabilen bu genç kardeşimiz beni derinden etkiledi. Sosyal medyada bayağı yayılmıştı yaptığı uçak modelleri. Zaten herkes sosyal medya üzerinden bizlere etiketleyip, 'Baykar'ı bir görse, Baykar'a bir gitse, Türkiye'deki projelere katılsa' gibisinden yorumlar yapmış ve çağrıda bulunulmuştu. Biz de Teknofest devam ederken çok daha iyi renkli bir etkinlik olarak genç kardeşimizi tek nefeste davet ettik. Kendisiyle burada görüştük. Kendisini tanıdığım için memnun oldum. Onu ve projelerini Baykar'a da bekliyoruz inşallah. Ayrıca genç kardeşimiz TUSAŞ ve Havelsan'ı da ziyaret edecek. Genç kardeşimiz 17 yaşındaymış. Ben de onu görünce yıllar önceye gittim. Bu işlere başladığım ilk zamanları hatırladım. Ben de bir anlamda o yaşlarımı tekrar yaşadım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuk Bayraktar, Guled Abdi'ye hediye verdi.

Somalili Guled Abdi Teknofest'te ilgi odağı oldu
Somalili Guled Abdi Teknofest'te ilgi odağı oldu
Somalili Guled Abdi Teknofest'te ilgi odağı oldu
Somalili Guled Abdi Teknofest'te ilgi odağı oldu

Selçuk Bayraktar, Türkiye, Somali, Uçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Somalili Guled Abdi Teknofest'te ilgi odağı oldu - Son Dakika

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