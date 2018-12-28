Son Dakika Haberleri: Somalili Hasta Isparta'da Şifa Buldu

Somalili Hasta Isparta'da Şifa Buldu

1 saat önce

Somali'de mitral kapak yetmezliği bulunan hasta Isparta Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Somalili Hasta Isparta'da Şifa Buldu, System.String[]
Somali'de mitral kapak yetmezliği bulunan hasta Isparta Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Isparta Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali'de yaşayan Jeylani Nureni Hajı Bakar, kalp rahatsızlığı nedeyiyle Somali'de bulunan bir hastanede muayene oldu.

Yapılan tetkiklerinde mitral kapak yetmezliği teşhisi konulan Bakar, referans hastane olarak Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Isparta'da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ahmet Rıfkı Cora ve Kadir Burhan Karadem tarafından mitral kapak ameliyatına alınan Bakar, ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

Bakar, Isparta Şehir Hastanesi çalışanlarına ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:24 Kaynak: AA

Somali, Isparta, Güncel
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