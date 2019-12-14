Somalili kadın, böbrek nakli ile sağlığına kavuştu - Son Dakika

SOMALİ'de 6 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden 7 çocuk annesi Anab Abdullahı Hersi (35), Ankara 'da ağabeyinden yapılan böbrek nakli ile hayata tutundu.

Somali'de yaşayan ev kadını Anab Abdullahı Hersi, 2013 yılında 7'inci çocuğunu doğurduktan sonra rahatsızlandı. Hastanede böbrek yetmezliği tanısı konulan Hersi, 6 yıl diyaliz tedavisi gördü. Nairobi'de gördüğü tedavi sırasında bazı ilaçları bulmakta zorluk çeken Hersi, tedavisinin devamı için İstanbul'a geldi. Uygun donörlerin bulunmasına rağmen ağabeyi Abdısalam Abdullahı Hersi (44) böbreğini kardeşine vermek istedi. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Hersi, Medicana İnternational Ankara Hastanesi'nde 29 Kasım tarihinde ağabeyi Abdısalam Abdullahı Hersi'den nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. Medicana İnternational Ankara Hastanesi'nde bu yıl ki 100'üncü böbrek nakli olan Hersi için pasta kesilerek kutlama yapıldı.

'SAĞLIK DURUMUM ÇOK İYİ'

Anab Abdullahı Hersi, 7'inci doğumunu gerçekleştirdikten sonra böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu söyledi. Nairobi'de gördüğü diyaliz tedavisi sırasında bazı ilaçları temin edemediği için İstanbul'a geldiğini belirten Hersi, "Ameliyatımdan önce diyaliz tedavisi gördüm, çok zorluyordu. Uygun donörler çıktı; ama ağabeyim böbreğini vermek istediğini söyledi. Kardeşimin de böbreği uygun olunca ameliyatın Türkiye 'de yapılmasına karar verildi. 27 Kasım tarihinde ameliyatımı oldum. Şu anda sağlık durumum çok iyi. Böbrek nakli gerçekleşince kendimi daha iyi ve sağlıklı hissediyorum" dedi.

'SOMALİ'DE TECRÜBELİ DOKTOR YOK'

Kardeşinin böbrek yetmezliği hastalığına yakalandığı sırada başka bir ülkede olduğunu ifade eden Abdısalam Abdullahı Hersi, "Kardeşim uzun bir zaman bu hastalığı çekti. Küçük kız kardeşim olduğu için bende böbreğimi vermek istedim. Kendimi gayet iyi hissediyorum, sanki hiç böbreğim alınmamış gibiyim. Somali'de tecrübeli doktorlar olmadığı için Türkiye'de ameliyatın yapılmasına karar verdik. Somali'de cerrahi müdahale yapılmıyor, sadece tedavi var" diye konuştu.

'SIK ARALIKLI DOĞUMLAR VÜCUDU YORUYOR'

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Sözener, fazla çocuk doğurmanın böbrek yetmezliğinde etkisi olmadığını; ancak doğum sırasında takiplerin iyi yapılması gerektiğini kaydetti. Düzgün takip edilen gebelik sürecinde herhangi bir problemin yaşanmayacağını söyleyen Op. Dr. Sözener, "Bu tarz hastalarda genelde sorun gebeliklerin takipsiz olması, gebelik sırasında oluşabilecek sıkıntıların fark edilmemesi, çok sık aralıklarla yapılan doğumlar vücudu yoruyor. Altta yatan bir etmen varsa da, tansiyon ya da şeker hastalığı gibi erken yaşta böbrek kaybına sebep olabiliyor. Hastanın şuan durumu gayet iyi, sıkıntısı yok. İlaçlarını düzenli aldığı ve kontrollerini düzenli yaptırdığı sürece uzun dönemde herhangi bir problem beklemiyoruz. Hatta işler iyi gittiği takdirde, tekrar gebe kalıp çocuk sahibi olması son derece mümkündür" dedi.

- Ankara