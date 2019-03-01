Son Dakika Haberleri: Somalili Kadın Parlamenterlerden Afrika Evi'ne Ziyaret

Somalili Kadın Parlamenterlerden Afrika Evi'ne Ziyaret

1 saat önce

Somalili milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan Ankara'da kurulan "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evini" ziyaret etti.

Somalili Kadın Parlamenterlerden Afrika Evi'ne Ziyaret, System.String[]
Somalili milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde kurulan Ankara'da kurulan "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evini" ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Somalili 20 kadın milletvekili, Hamamönü'ndeki kültür evinin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Vekiller, gezi sonunda duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Afrika Evi, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) gibi kuruluşların katkılarıyla Altındağ ilçesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:52 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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