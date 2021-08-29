Somalili kadın polislere Çankırı'da özel harekat eğitimi - Son Dakika

ÇANKIRI Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 47 kadın Somali polisine düzenlenen törenle diploma verildi.

Somali'de görev yapan 47 kadın polis, özel harekat polisi olmak için Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde 1,5 ay boyunca eğitim gördü. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan polisler için eğitim merkezinde diploma töreni düzenlendi. Törene, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişçi, Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge katıldı.