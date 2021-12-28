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Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi - Son Dakika

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi

28.12.2021 14:59
Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi

Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları, ülkedeki siyasi krizin son bulması için Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'dan cumhurbaşkanlığı sarayını terk etmesini istedi.

Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları, ülkedeki siyasi krizin son bulması için Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'dan cumhurbaşkanlığı sarayını terk etmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı Adaylar Konseyinden yapılan açıklamada, Başbakan Hüseyin Roble'nin görevden alınması "darbe girişimi" olarak nitelendirilerek, Fermacu'nun mevcut siyasi krize son vermek için cumhurbaşkanlığı sarayını ivedilikle terk etmesi talep edildi.

Fermacu'nun, Roble'yi görevden almasının "ihanet" şeklinde yorumlandığı açıklamada, Cumhurbaşkanı hakkında soruşturulma açılması da istendi.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, dün Başbakan Roble'yi yolsuzluk soruşturması kapsamında açığa alması sonrası ikili arasında aylardır süren yetki krizi derinleşmişti.

Başbakan Roble, orduya, başında olduğu hükümetin emirlerine uyması çağrısı yapmıştı.

Yıl başından bu yana ertelenen ve tamamlanmayan seçim süreci ülkedeki siyasi tarafları bölmüş durumda.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından oluşturuluyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

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Muhammed Abdullah Fermacu, cumhurbaşkanı, Başbakan, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Fermacu'dan sarayı terk etmesini istedi - Son Dakika
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