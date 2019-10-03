Somalili polisler, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında terörle mücadele eğitiminden geçiriliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, İçişleri Bakanlığı ile Somali İç Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'ye davet edilen bir grup Somalili polise mayın, mühimmat ve el yapımı patlayıcı konularında kurs veriliyor.

Alanlarında uzman Türk eğitmenler tarafından 6 hafta süren kursta temel tahrip, kara mayınları, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, mühimmat bilgisi, patlama sonrası olay yeri inceleme, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da anlatılıyor.

Türk subayların, eğitimde zaman zaman zorlanan Somalili kursiyerlerin motivasyonunu artırmak için yoğun çaba harcaması dikkati çekti.

"Kursiyerlerimiz gayet ilgili"

Eğitmenlerden Teğmen Önder Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halen 10 Somalili polise eğitim verildiğini ve çalışmaların verimli geçtiğini söyledi.

Kursiyerlerin oldukça heyecanlı ve öğrenmeye açık olduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerimiz eğitimden sonra ülkelerinde mayın, mühimmat ve el yapımı patlayıcılara müdahale etme yetkilerine sahip olacaklar. Somalili kursiyerlerimiz gayet ilgili ve işe kendilerini veriyorlar. Öğrenmeye istekliler. Açık yüreklilikle bunu söyleyebilirim, gayet bu işi benimsemiş personelden oluşmaktadır. Biz de onlara yardımcı olabildiğimiz için mutluyuz."

Patlayıcı ve Tuzaklayıcı Maddeler Kurul Başkanı Yüzbaşı Emrullah Gündoğdu da ilki gerçekleştirilen kursta Somalili polislere eğitim verildiğini dile getirerek, çalışmaların verimli geçtiğini ifade etti.

"Adeta nefesimiz kesildi"

Somalili Komiser Abdurrahman Abdullah Muhammed de zorlanmalarına rağmen verimli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Türk eğitmenlere ve emeği geçenlere teşekkür eden Muhammed, şunları kaydetti:

"Burada Türk misafirperverliğini tam olarak gördük. Burada öğrendiğimiz konuların ülkemizde çok yararlı olacağına inanıyorum. Açıkçası çok zorlandık, özellikle uygulamalı derslerde adeta nefesimiz kesildi. Bu derslerde de hataya yer yoktu çünkü her şey gerçek gibiydi. Umarım ülkemize döndüğümüzde bu eğitimler sayesinde ülkemizin güvenliğine yönelen tehditlere ve teröristlerin hain tuzaklarına karşı ülke güvenliğine en iyi şekilde katkı sağlayabiliriz."

Barhat Yusuf da eğitimlerde zaman zaman çok yorulduklarını dile getirdi.

Bu kadar zor olacağını hiç beklemediklerini belirten Yusuf, "Foça'daki eğitimler gerçekten çok gerçekçi ve bu, bizim için çok önemli. Buradan dolu bir şekilde ayrılacağımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.