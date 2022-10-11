Somalili ve Ugandalı liderlerden bölgesel istikrar için iş birliği adımı - Son Dakika
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Somalili ve Ugandalı liderlerden bölgesel istikrar için iş birliği adımı

11.10.2022 09:22
Somalili ve Ugandalı liderlerden bölgesel istikrar için iş birliği adımı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni ile bölgesel istikrar konusunda iş birliği kararı aldığı bildirildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni ile bölgesel istikrar konusunda iş birliği kararı aldığı bildirildi.

Uganda Cumhurbaşkanlığı Ofisinin açıklamasında, iki liderin Uganda'nın başkenti Kampala'da bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgesel barışın önemine değinilen açıklamada, bölgesel istikrar ve güvenlik için iki ülkenin iş birliği yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, Uganda'nın terörle mücadelede Somali hükümetine destek verdiği hatırlatıldı.

Uganda ordusu, terörle mücadele için 2007'den beri Somali'de görev yapıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yoweri Museveni, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somalili ve Ugandalı liderlerden bölgesel istikrar için iş birliği adımı - Son Dakika

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