Uganda ordusu, terörle mücadele için 2007'den beri Somali'de görev yapıyor.

Bölgesel barışın önemine değinilen açıklamada, bölgesel istikrar ve güvenlik için iki ülkenin iş birliği yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yoweri Museveni, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somalili ve Ugandalı liderlerden bölgesel istikrar için iş birliği adımı - Son Dakika

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