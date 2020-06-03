Somalili yerel yönetici, Eş-Şebab'ın saldırısı sonrası Etiyopya üssüne sığındı - Son Dakika

Etiyopya ve Somalili askerler kaçan militanları yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

Saatlerce süren çatışma sonucu çok sayıda koruma görevlisi, asker ve terör örgütü üyesi öldü.

Garowe Online'ın haberine göre, Eş-Şebab, Puntland'ın Burdhubo Bölgesi Yöneticisi Abdullah Şerif'in ofisine silahlı saldırı düzenledi.

Somali 'nin Puntland eyaletindeki bir üst düzey yönetici, terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısından kurtularak Etiyopya askeri üssüne sığındı.

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