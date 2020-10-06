Somaspor beraberliğe üzüldü

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra deplasmanda Elazığ Karakoçan FK'yla 1-1 berabere kalan Somaspor, 1 puana mutlu olmadı. Puanını 7'ye çıkartıp zirve yarışı veren Soma'da teknik direktör Burhanattin Basatemür, "Özellikle ilk yarısını çok iyi oynadığımız bir maçı tek golle tamamlamamız aslında bizler için bir talihsizlikti. Bu tip deplasmanlarda iyi oynarken bunu skora da yansıtmalıyız. Dışarıda aldığmıız 1 puana üzülerek döndük ancak genel anlamda baktığımızda deplasmanda yenilmemek iyi. Bu puanlar bize ileride lazım olacak" dedi.

SON GÜN TRANSFERİ EMRE TEKİN

Ligde oynadığı 3 maçta 7 puan toplamasına rağmen yalnız 3 gol atabilen Somaspor, gol yollarındaki sorunu çözmek için transferin son gününde gurbetçi forvet Emre Tekin Pınar'ı renkerine bağladı. Kariyerinde daha önce Hollanda'da Ijsselmeervogels ve Olmpia, Türkiye'de ise Karaköprü Bld ve Amedspor formalarını giyen 26 yaşında, 1.90 boyundaki forvete imzayı yönetici Ramazan Karakaya attırdı.