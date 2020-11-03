Somaspor'da boykot - Son Dakika

Somaspor'da boykot

03.11.2020 14:24
Somaspor'da boykot, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Somaspor'da yönetim idman boykotuyla sarsıldı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Somaspor'da yönetim idman boykotuyla sarsıldı. Siyah-beyazlı takımın futbolcuları peşinatlarını alamamaları gerekçesiyle bugünkü antrenmana çıkmama kararı aldı. Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda perşembe günü deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşılaşcak Soma ekibinde futbolcuların verilen sözlerin tutulmaması üzerine bu kararı aldığı bildirildi. Somasporlu oyuncuların ödeme yapılana kadar idman yapmayacağı öğrenildi.


Soma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor'da boykot - Son Dakika Spor


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