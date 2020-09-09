Somaspor'da çıta yükseldi

BÖLGESEL Amatör Lig'de şampiyon olarak çıktığı Misli.com 3. Lig'deki ilk sezonunda Play-Off finali oynayan Somaspor, yeni sezon öncesi başarı çıtasını yükseltti. İç transferde yeni sezon öncesi 11 oyuncuyu kadrosunda tutup 13 dış transfer yapan, altyapıdan da 2 ismi takıma alan Soma'da Başkan Mustafa Aydın, "Kısıtlı imkanlarla geçen sezon ligi ikinci bitirip Play-Off'ta da final oynadık. Hedef bu sezon da ligi üst sıralarda tamamlamak. Somaspor olarak bizlere gönül veren taraftarlarımızı memnun edecek, şampiyonluk hedefimize ulaşacağımız bir takım oluşturmak için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Yeni transferler için bazı futbolcularla görüşmelerimizi devam ettirerek Esenler Erokspor maçı öncesinde tüm transfer hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Çok büyük harcamalar yapmadan, bütçemize uygun transferlerle takımımızı kurduk" açıklamalarında bulundu.