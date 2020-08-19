Somaspor'da kamp başladı

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosundan Melih Vardar'ı trafik kazasında kaybetmenin şokunu yaşayan Somaspor, Kocaeli Kartepe'deki kampına başladı.

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosundan Melih Vardar'ı trafik kazasında kaybetmenin şokunu yaşayan Somaspor, Kocaeli Kartepe'deki kampına başladı. Kartepe'de ilk antrenmanına çıkan Soma'da eski futbolcusunun cenazesine katılmak için İzmir'de bulunan teknik direktör Burhanettin Basatemür takımın başında yer alamadı. Kampını 28 Ağustos'a kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip bu süreçte 3 hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlılar ilk hazırlık maçını 22 Ağustos'ta 2. Lig'in yeni temsilcisi Kocaelispor ile yapacak.



Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:28

Kaynak: DHA

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