Somaspor'da kulüp başkanlığına Mustafa Aydın seçildi
1 saat önce
TFF 3. Lig ekibi Somaspor'da yönetim belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:32 Kaynak: AA
TFF 3. Lig ekibi Somaspor'da yönetim belirlendi.
Kulüp tesislerinde yapılan olağanüstü kongrede, 20 yıl aradan sonra profesyonel lige yükselen Somaspor'un yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçildi.
Mustafa Aydın
'ın başkanlığındaki kulübün yönetim kurulu Cem Doğan
, Mehmet Yeşil
, Ramazan Karakaya
, Hakan Aydın, Ahmet Haşim
Demirler, Haydar Güllü
, Abdullah Karış, Zekeriya Aydın
'dan oluştu.
Başkan Aydın, Soma'da faaliyet gösteren şirket yetkililerinden ve iş insanlarından oluşan bir yönetim listesi belirlediklerini, öncelikli hedeflerinin de takımı bu sezon TFF 3. Lig'de tutmak olduğunu kaydetti.
10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı
Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı
Valencia, Barcelona'dan Jasper Cillessen'i transfer etti
Arda Turan'ın göbeği sosyal medyada olay oldu!