Son Dakika Haberleri: Somaspor'da kulüp başkanlığına Mustafa Aydın seçildi
Son Dakika Spor Haber

Somaspor'da kulüp başkanlığına Mustafa Aydın seçildi

1 saat önce

TFF 3. Lig ekibi Somaspor'da yönetim belirlendi.

Somaspor'da kulüp başkanlığına Mustafa Aydın seçildi, System.String[]
TFF 3. Lig ekibi Somaspor'da yönetim belirlendi.
Kulüp tesislerinde yapılan olağanüstü kongrede, 20 yıl aradan sonra profesyonel lige yükselen Somaspor'un yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçildi.
Mustafa Aydın'ın başkanlığındaki kulübün yönetim kurulu Cem Doğan, Mehmet Yeşil, Ramazan Karakaya, Hakan Aydın, Ahmet Haşim Demirler, Haydar Güllü, Abdullah Karış, Zekeriya Aydın'dan oluştu.
Başkan Aydın, Soma'da faaliyet gösteren şirket yetkililerinden ve iş insanlarından oluşan bir yönetim listesi belirlediklerini, öncelikli hedeflerinin de takımı bu sezon TFF 3. Lig'de tutmak olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:32 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Aydın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı Valencia, Barcelona'dan Jasper Cillessen'i transfer etti Arda Turan'ın göbeği sosyal medyada olay oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 00:40:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somaspor'da kulüp başkanlığına Mustafa Aydın seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]