Somaspor'da şampiyonluk kupası coşkusu

Geçtiğimiz hafta Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükselen Somaspor'un şampiyonluk kupası bugün düzenlenen özel bir törenle teslim edildi. Futbolcular ve teknik heyet şampiyonluk kupasının coşkusunu doyasıya yaşadı.

TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunu ikinci sırada tamamlayan ve play-off maçlarında 2. Lig'in kapısından dönen Somaspor, 2020-2021 sezonunda ise ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükseldi. 3. Lig 3. Grup şampiyonu Somaspor, bugün düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Ligin son haftasında Isparta 32 Spor'a konuk olacak Somaspor için Soma Atatürk Stadı'nda şampiyonluk töreni düzenlendi. Somasporlu futbolcular ve teknik heyet şampiyonluk kupasını büyük bir coşkuyla havaya kaldırırken, tüm takım yoğun geçen bir sezonu kupayla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadı. Törene AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kulüp Başkanı Mustafa Aydın, Başkan Yardımcısı Cem Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Burhanettin Basatemur ve futbolcular katıldı. - MANİSA