Somaspor'da zirve keyfi
13.11.2020 11:21
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Çarşambaspor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Somaspor, zirveyi ele geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Çarşambaspor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Somaspor, zirveyi ele geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan siyah-beyazlılar, maddi anlamda sıkıntılı günler geçirmesine rağmen ligde gaz kesmeden yoluna devam ediyor. Geçen hafta ödemeleri yapılmaması nedeniyle idman boykotu yapan Somasporlu futbolcular, aldıkları galibiyetlerle alkış topladı. Siyah-beyazlı ekip 9 puan topladığı son 3 maçında kalesini gole kapatırken, rakip filelere 8 gol bıraktı. Pazar gününü bay takım olarak geçecek Manisa temsilcisi 19 Kasım Perşembe günü takipçilerinden Karşıyaka'ya konuk olacak.
Son Dakika Güne düşüşle başlayan gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Ege kıyılarına kadar gelen dikenli deniz kestanesi için profesör uyardı: Temas halinde direkt zehirler