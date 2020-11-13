Somaspor'da zirve keyfi

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Çarşambaspor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Somaspor, zirveyi ele geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Çarşambaspor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Somaspor, zirveyi ele geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan siyah-beyazlılar, maddi anlamda sıkıntılı günler geçirmesine rağmen ligde gaz kesmeden yoluna devam ediyor. Geçen hafta ödemeleri yapılmaması nedeniyle idman boykotu yapan Somasporlu futbolcular, aldıkları galibiyetlerle alkış topladı. Siyah-beyazlı ekip 9 puan topladığı son 3 maçında kalesini gole kapatırken, rakip filelere 8 gol bıraktı. Pazar gününü bay takım olarak geçecek Manisa temsilcisi 19 Kasım Perşembe günü takipçilerinden Karşıyaka'ya konuk olacak.



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