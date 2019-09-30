Son Dakika Haberleri: Somaspor'dan acı fren
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Somaspor'dan acı fren

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 3 maçını kazanınca zirveye kurulan ligin yeni ekibi Somaspor, üst üste 2 mağlubiyetle sarsıldı.

Somaspor'dan acı fren, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 3 maçını kazanınca zirveye kurulan ligin yeni ekibi Somaspor, üst üste 2 mağlubiyetle sarsıldı. Grupta evinde Muğlaspor'a 3-0 yenildikten sonra Batman Petrolspor deplasmanından da 1-0'lık mağlubiyetle dönen Soma, liderlikten inerek 6'ncı sıraya geriledi. Soma, yaşadığı düşüşe cumartesi günü evinde 1954 Kelkit Belediyespor'u yenerek son vermeye çalışacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Soma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:50 Kaynak: DHA
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