Somaspor'dan acı fren
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 3 maçını kazanınca zirveye kurulan ligin yeni ekibi Somaspor, üst üste 2 mağlubiyetle sarsıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:50 Kaynak: DHA
TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 3 maçını kazanınca zirveye kurulan ligin yeni ekibi Somaspor, üst üste 2 mağlubiyetle sarsıldı. Grupta evinde Muğlaspor'a 3-0 yenildikten sonra Batman Petrolspor deplasmanından da 1-0'lık mağlubiyetle dönen Soma, liderlikten inerek 6'ncı sıraya geriledi. Soma, yaşadığı düşüşe cumartesi günü evinde 1954 Kelkit Belediyespor'u yenerek son vermeye çalışacak.
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