Son Dakika Haberleri: Somaspor'dan dört imza daha
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Somaspor'dan dört imza daha

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Somaspor'dan dört imza daha, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Batman Petrolspor'dan 25 yaşındaki santrfor Bedirhan Çelik ve 26 yaşındaki sol kanat Mehmet Bağlı, Kozan Belediyespor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Hatipoğlu ve Payasspor'dan 25 yaşındaki forvet Hayri Mert Yomralıoğlu ile el sıkıştı.
Manisa temsilcisi daha önce dış transferde Erzurumspor'dan sol kanat Muammer, Ofspor'dan ön libero Ahmet ve sol bek Muhsin, Altındağspor'dan stoper Melih, Erzin Belediyespor'dan kaleci Ömer'i kadrosuna katmış, iç transferde de Üzeyir ve Onur'la anlaşmıştı. Teknik direktör Burhanettin Basetemur nezaretinde çalışmalarını tesislerinde sürdüren Somaspor, 29 Temmuz Pazartesi günü Afyonkarahisar'da kampa girecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Yasin Hatipoğlu, Kozan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
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