TFF 2'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) transfer gerçekleştirdi. Somaspor, Aydınyıldızspor'dan sağ bek oyuncusu Murat Şevik ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon BAL'da Aydınyıldızspor formasını 18 maçta terleten 20 yaşındaki oyuncu 3 gol attı.
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › Somaspor'dan sağ beke takviye - Son Dakika
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