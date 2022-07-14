Somaspor'dan sağ beke takviye - Son Dakika
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Somaspor'dan sağ beke takviye

14.07.2022 14:15
Somaspor'dan sağ beke takviye

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) transfer gerçekleştirdi.

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) transfer gerçekleştirdi. Somaspor, Aydınyıldızspor'dan sağ bek oyuncusu Murat Şevik ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon BAL'da Aydınyıldızspor formasını 18 maçta terleten 20 yaşındaki oyuncu 3 gol attı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somaspor'dan sağ beke takviye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somaspor'dan sağ beke takviye - Son Dakika
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