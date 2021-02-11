Somaspor, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübünü 3-1 yendi

Misli.Com 3. Lig 3. Grup lideri Somaspor, evinde karşılaştığı Elazığ Karakoçan Futbol Kulübünü 3-1 mağlup etti.
Ligde 20. hafta mücadelesinde Soma Atatürk Stadında oynanan müsabakanın ilk yarısı Somaspor'dan 3. dakikada Umut Koray Öz'ün, 33. dakikada konuk ekipten Hüseyin Fıstıkçı'nın kaydettiği karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle geçildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi takım, Özcan Aydın'ın 46. dakikadaki golü ile öne geçti.
Nurettin Çağlar'ın 71. dakikada penaltıdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkaran Somaspor, rakibini 3-1 mağlup etti.
Bu skorla iç sahada namağlup unvanını koruyan Manisa temsilcisi, puanını 42'ye yükseltirken liderliğini sürdürdü.
Kaynak: AA
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