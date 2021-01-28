Somaspor, Esenler Erokspor'u 4-2 yendi

Misli.Com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Somaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 4-2 mağlup etti.
Ligde ikinci devrenin ilk mücadelesinde Soma Atatürk Stadında oynanan müsabakanın ilk yarısı 4 golle tamamlandı.
Esenler Erokspor, Enes Soy ile 2. dakikada öne geçerken Somaspor, Dk. 31'de Uğur Can ve Dk. 37'de Muhammet Öztürk'ün bulduğu gollerle 2-1 üstünlük sağladı.
Uzatma dakikalarında Murat Kayalı'nın eşitliği getiren golü ile ilk yarı 2-2 sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi takım, Nurettin Çağlar'ın 55. dakikadaki golü ile öne geçti. Maçta skoru belirleyen gol 90+8'de Somaspor adına Abdulkadir Çelik'ten geldi.
Maçı 4-2 kazanan Manisa temsilcisi puanını 38'e yükseltirken liderliğini sürdürdü.
Kaynak: AA
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