Öte yandan Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla Emre Tekin Pınar, Beytullah Armağan Özer ve Burak Balaban'ın takımdan ayrıldığı bildirildi.

Bucaspor mücadelesi ile kamp programını tamamlayan Somaspor, ligin ikinci yarısını beklemeye başladı.

9 Günlük kamp programına 3 hazırlık maçı sığdıran Somaspor, ilk hazırlık maçında TFF 1.Lig ekibi Akhisarspor'a 4-2 mağlup olurken ikinci maçında da 3. Lig 1. Grup ekibi Manisaspor'u 1-0 yenmişti.

İkinci yarıda, Somaspor Dk. 62'de Özcan Aydın'ın golüyle eşitliği sağlasa da misafir ekip, 84. dakikada Hasan Çelik'in attığı golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Soma Atatürk Stadında oynan maçta ev sahibi ekip, 6. dakikada Umut Koray Öz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Bucaspor 1928, 12. dakikada Ufuk Er ve 40. dakikada Oğuz Aydın'ın ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci devre hazırlıklarını TFF Soma Belediye Tesislerinde gerçekleştirdiği 9 günlük kamp ile tamamlayan Somaspor son hazırlık maçında Bucaspor 1928 karşılaştı.

Misli.Com 3. Lig 3. Grubun lideri Somaspor, 3. hazırlık maçında Bucaspor 1928'e evinde 3-2 mağlup oldu.

Son Dakika › Spor › Somaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Bucaspor maçı ile tamamladı - Son Dakika Spor

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