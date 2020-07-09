Somaspor ilk yılında Play-Off'ta - Son Dakika

Somaspor ilk yılında Play-Off'ta

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'den geçen sezon seneler sonra profesyonel kategoriye dönen Somaspor, TFF 3'üncü Lig'deki ilk yılında Play-Off heyecanı yaşayacak.

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'den geçen sezon seneler sonra profesyonel kategoriye dönen Somaspor, TFF 3'üncü Lig'deki ilk yılında Play-Off heyecanı yaşayacak. Ligde 3'üncü Grup'ta sezona koronavirüs salgınıyla ara verilmeden önce topladığı 45 puanla aynı puandaki Pazarspor'un genel averajla üzerinde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı son karara göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off maçlarında 2'nci Lig'i kovalayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor ilk yılında Play-Off'ta - Son Dakika Spor
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