Somaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0

STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Fatih Pazı (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx)SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) - Burak (xx), Muhsin (xx), Onur (xx), Ali (xx), Mustafa Aydoğdu (x) (Dk. 80 Melih x), Mehmet Bağlı (x) (Dk. 63 Muammer xx), Üzeyir (x), Taner (x) (Dk.

STAT: Soma Atatürk HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Fatih Pazı (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx) SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) - Burak (xx), Muhsin (xx), Onur (xx), Ali (xx), SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) - Burak (xx), Muhsin (xx), Onur (xx), Ali (xx), Mustafa Aydoğdu (x) (Dk. 80 Melih x), Mehmet Bağlı (x) (Dk. 63 Muammer xx), Üzeyir (x), Taner (x) (Dk. 69 Cafercan xx), Nurettin (x), Mehmet Uysal (x) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet Ersavaş (xxx), Polat (xxx), Sedat (xx) (Dk. 82 Fatih), Aziz (xxx) (Dk. 89 Tayfun), İlyas (x), Sergen (xx), Mert (xx), Yunus (xxx) (Dk. 90 Oğuzhan), Ufukcan (x) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet Ersavaş (xxx), Polat (xxx), Sedat (xx) (Dk. 82 Fatih), Aziz (xxx) (Dk. 89 Tayfun), İlyas (x), Sergen (xx), Mert (xx), Yunus (xxx) (Dk. 90 Oğuzhan), Ufukcan (x) SARI KARTLAR: Onur, Burak (Somaspor) - İlyas, Aziz, Polat ( SARI KARTLAR: Onur, Burak (Somaspor) - İlyas, Aziz, Polat ( Nazilli Bld) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ege ekipleri Somaspor ve Nazilli Belediyespor yenişemedi: 0-0. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan hafta içi mesaisi golsüz sonuçlanırken ev sahibi ekip iç sahadaki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Nazilli ise üst üste 4'üncü maçta da 3 puana hasret kaldı. Bu sonuçla Somaspor 38, Nazilli Bld 36 puanla Play-Off hattındaki yerlerini korumayı başardı.

- Soma - Soma

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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