Somaspor özel maçta Turgutluspor'u geçti

TFF 3. Lig ekibi Somaspor ile 2. Lig'e dönen Turgutluspor'u karşı karşıya getiren hazırlık maçında kazanan 2-1'lik sonuçla siyah-beyazlılar oldu. Bu skorla Soma, yeni sezon öncesi oynadığı 4'üncü hazırlık sınavında da mağlubiyet yüzü görmedi. Özel maçlarda Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Manisa temsilcisi, Gölcükspor'u 3-0, Etimesgut Belediyespor ve Turgutlu'yu 2-1 yendi. Somaspor, yarın 1. Lig ekibi Akhisarspor'la Akhisar'daki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.