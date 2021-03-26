Somaspor riske attı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 14 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sezonun ikinci yenilgisini Batman Petrolspor deplasmanında 2-0'lık sonuçla alan lider Somaspor, şampiyonluk yolunda zirvedeki avantajını kaçırdı. Ligde daha önce 25 maçta bileği yalnız 1 kez bükülüp takipçisi Esenler Erokspor'a 8 puan fark atan siyah-beyazlı ekip, dünkü yenilgiyle farkın 3 puana düşmesine engel olamadı.

Kalan 6 maç öncesi Erokspor önünde ikili averaj üstünlüğünü de elinde bulunduran Somaspor'da şampiyonluğu bırakmamaya niyetli olduklarını belirten Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Çok üzgünüz, bizler için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız maçları hemen geride bıraktığımız gibi bu maçı da geride bırakıp İçel İdmanyurdu maçına hazırlanacağız. Bu işi en çok hak eden biziz ve inşallah hak ettiğimize de ulaşan biz olacağız. Sakin ancak ne yapmamız gerektiğini bilir bir şekilde kalarak yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.