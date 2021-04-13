Somaspor şampiyonluk aşkına

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 haftaya en yakın rakibinin 5 puan önünde lider girip şampiyonluk hedefine yürüyen Somaspor, yarın evinde 12'nci sırada yer alan Altındağspor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekip namağlup olduğu iç sahada üst üste 9'uncu galibiyetini alarak 2'nci Lig'e 1 adım daha yaklaşmayı hedefliyor. 1'inci Grup'ta Kızılcabölükspor evinde Artvin Hopaspor'la karşılaşırken, umutlarını tamamen yitirip amatöre düşen Manisaspor, Fatsa Belediyespor'a konuk olacak. 4'üncü Grup'ta yine lige mendil sallayan Muğlaspor evinde Bayrampaşa ile karşı karşıya gelirken, alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Belediyespor, Alanya Kestelspor'u ağırlayacak.

NAZİLLİ GARANTİ PEŞİNDE

Ligde 2'nci Grup'ta 51 puanlı zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, İlçe Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Tekirdağspor'la kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip art arda 3'üncü galibiyetini alarak hem 7 puan gerisinde olduğu lider Belediye Kütahyaspor'a yaklaşmak hem de Play-Off'u garantilemek için ter dökecek. Nazilli Belediyespor'da 52 yaşına giren teknik direktör Mesut Toros'a doğum günü sürprizi yapıldı. Futbolcular antreman öncesi sahada deneyimli teknik adama pastalı kutlama yaptı. Mesut Toros, yardımcıları ile tüm takıma kutlama için teşekkür etti. Oyuncular da Toros'a galibiyet sözü verdi. Yine 51 puanlı 3'üncü sıradaki Fethiyespor ise Halide Edip Adıvarspor'la deplasmanda karşılaşacak. Tüm maçlar 15.00'te başlayacak.