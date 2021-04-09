Somaspor şampiyonluk için geri sayımda

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Play-Off yarışı veren Şile Yıldızspor'u da 4-2 mağlup ederek 62 puana ulaşan lider Somaspor, son 4 haftaya en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde girerek şampiyonluk için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar son 4 haftada art arda 34'er puanlı Altındağspor ve Osmaniyespor FK (D) ile karşılaştıktan sonra 35 puanlı Erbaaspor ve 41 puanlı Isparta 32 Spor'la final maçlarına çıkacak.

Geçen sezon Play-Off finalini kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönen Somaspor, bu kez direkt şampiyon olarak tarihinde ilk kez adını 2'nci Lig'e yazdırmayı hedefliyor. Sadece 2 kez yenilgi yüzü gördüğü 28 maçta iç sahada namağlup unvanını sürdüren Somaspor, attığı 58 golle en skorer takım olarak dikkat çekiyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür maçın ardından, "Tüm oyuncularımızı kutluyorum. Bir takım gol yiyebilir, puan kaybedebilir ama vazgeçmezse sonuçta kazanan o olacaktır. Bu takımımızın önemli bir karakteri. İnşallah sezon sonuna kadar buna devam edeceğiz" dedi.