Somaspor şampiyonluk turu atacak

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır zirvede yer alıp tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkmanın kapısını ardına kadar aralayan Somaspor, yarın evinde Erbaaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak. Son 2 haftaya 61 puanlı en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde 66 puanla zirvede giren siyah-beyazlı ekip, Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta sahadan 1 puanla ayrılsa bile şampiyonluğunu garantileyecek.

Erokspor'dan ikili averajı iyi olan Soma, rakibinin Arhavispor deplasmanında alacağı sonuç ne olursa olsun her türlü galibiyet ve beraberlikte şampiyon olacak. Erokspor, Arhavispor'u yenemezse siyah-beyazlıların şampiyonluk için sahadan puanla ayrılmasına bile gerek kalmayacak. Bu sezon bileğinin hiç bükülmediği iç sahadaki son 9 maçını kazanan Somaspor, 2'nci Lig biletini son haftaya bırakmadan yarın almayı hedefliyor.

NAZİLLİ ŞANSINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 4 galibiyetle Play-Off'u garantileyen ikinci sıradaki Nazilli Belediyespor, yarın Büyükçekmece Tepecikspor'u şampiyonluk iddiasını da sürderme hedefiyle konuk edecek. İlçe Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta yine Play-Off biletini alan Fethiyespor, Ağrı 1970 Spor deplasmanında terleyecek. Ligde 1'inci Grup'tan amatör kümeye düşmesi kesinleşen Manisaspor, Antalya Kemerspor'la deplasmanda oynayacak. Düşme korkusunu üzerinden atan Kızılcabölükspor, Payasspor'la yine dış sahada oynayacak. 4'üncü Grup'ta son 2 hafta öncesi düşme hattıyla bağını koparamayan Bergama Belediyespor, 14 Eylül Stadı'nda 52 Orduspor FK'yı, küme düşen Muğlaspor ise Muğla Atatürk Stadı'nda Bursa Yıldırımspor'u ağırlayacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.