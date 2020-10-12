Somaspor sol şeritte

GEÇEN sezon profesyonel kategoriye döndüğü ilk yılda 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan Somaspor, başarı grafiğini yeni yılda da sürdürüyor.

GEÇEN sezon profesyonel kategoriye döndüğü ilk yılda 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan Somaspor, başarı grafiğini yeni yılda da sürdürüyor. Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Yalovaspor'u da kaptanı Nurettin'in penaltıdan attığı gollerle 2-1 mağlup eden Soma, 4 maçta namağlup 10 puana ulaştı. Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, aynı puandaki lider İçel İdman Yurdu ve Karşıyaka'yla birlikte zirveyi paylaşıyor. Somaspor, bu hafta cumartesi günü son sıradaki Cizrespor deplasmanında da seriyi sürdürüp liderliği tek başına eline geçirmeyi hedefliyor.



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