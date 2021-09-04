Somaspor'un ilk rakibi Niğde

TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek.

TFF 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Tarık Güldal yönetecek. Geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon olarak ilk kez adını 2'nci Lig'e yazdıran siyah-beyazlılar, ligde üst sıraları zorlamayı hedefliyor. Göreve devam eden teknik direktör Burhanettin Basatemür, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sezona evimizde galibiyetle başlamak istiyoruz" diye konuştu.



Son Dakika

Baba, oğlunun ev ödevine yardım ederken ahşap yeteneğini keşfetti

Son Dakika: Yük treni ile minibüsün çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

Ağaç yüzünden tartıştığı oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu: Korkutmak için ateş ettim

Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" dedikten sonra intihar etti

Geziden getirilip ekilen hünnap meyvesi mahallenin geçim kaynağı oldu

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır

Sadece bir şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliği ele aldı

Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu