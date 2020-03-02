Somaspor'un kârlı haftası

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Bayrampaşa'yı son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Somaspor, Play-Off yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftayı karlı kapattı. Ligde 26'ncı haftayı 1 puanla kapatan Nevşehir Belediyespor ve puansız tamamlayan Nazilli Belediyespor'u altına alan siyah-beyazlı takım 42 puana ulaşarak 4'üncü sıradan 2'nci basamağa yükseldi. Profesyonel lige döndüğü ilk yılında ilk 5 yarışından kopmayan Somaspor, hedefini Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükselmek olarak belirledi.

İç sahada üst üste aldığı 3 beraberliğin ardından taraftarının yüzünü güldüren Manisa temsilcisi bu hafta deplasmanda Yozgatspor 1959 ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda, Bayrampaşa karşısında uzatmada takımının ikinci golünü kaydeden Mehmet Uysal, toplam gol sayısını 15'e çıkararak gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü. Teknik direktör Burhanettin Basatemur, "Sabırlı ve disiplinli oyun bize galibiyeti getirdi" dedi. Somaspor'da galibiyete rağmen Mustafa Aydoğdu ve Cafer Can Aksu teknik heyetin raporuyla kadro dışı bırakıldı.