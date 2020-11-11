Somaspor ve Manisaspor evinde

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortaklarından Somaspor, yarın evinde ilk 5 yarışı veren Çarşambaspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak randevu saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta paralarını alamayan futbolcuların idman boykotu yapmasının ardından kupada Kahramanmaraşspor'a elenen Somaspor, ligde namağlup unvanını korumayı hedefliyor. Çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan 17 puanlı siyah-beyazlılar, 11 puanlı Çarşambaspor karşısında kaza yapmak istemiyor.Transfer yasağını kaldırıp 14 takviye yapmasına rağmen 1'inci Grup'ta oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak son sıraya demir atan Manisaspor ise iç sahada Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda aynı saatte başlayacak randevuda teknik direktör Bülent Ataman, siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavına çıkacak. Futbol kariyerinde uzun yıllarca Süper Lig'de kalecilik yapan, daha sonra antrenörlük deneyimi kazanan Ataman, ilk kez birinci teknik adam olarak görev alacak.