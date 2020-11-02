Somaspor zirve yarışında

Misli.com 3'üncü Lig'de geçen sezon play-off finali oynayan Somaspor, bu sezon da 3'üncü Grup'ta liderlik yarışı veriyor. Ligde oynadığı 7 maçta; 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp, hiç yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlı ekip, 17 puanla Tarsus İdmaryurdu ve Karşıyaka'yla birlikte zirveyi paylaşıyor.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde geçen sezondan bu yana istikrarını sürdüren Somaspor, perşembe günü Türkiye Kupası mücadelesinde Kahramanmaraşspor'a konuk olacak.