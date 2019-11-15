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Sömestir'de çocuklara alternatif eğlence

6 saat önce

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından sonra ilk ara tatile girecek olması sebebiyle Viaport yönetimi Tuzla'da bulunan Aslan Park ve Timsah Park'ta tek bilet kampanyası başlattı.

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından sonra ilk ara tatile girecek olması sebebiyle Viaport yönetimi Tuzla'da bulunan Aslan Park ve Timsah Park'ta tek bilet kampanyası başlattı.


Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından sonra ilk ara tatile girecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan iki ara tatil uygulaması sayesinde öğrenciler fazladan tatil yapma şansı elde etti. Bu duruma kayıtsız kalmayan Viaport yönetimi Tuzla'da bulunan Aslan Park ve Timsah Park'ta tek bilet kampanyası başlattı. Böylelikle 15-25 Kasım tarihleri arasında bu iki projeye gelen ziyaretçilerimiz Aslan Park ve Timsah Park'a tek biletle giriş yapabilecekler.


Köpek balıkları ve timsahlar bir arada


Türkiye'nin ilk egzotik sualtı parkı olarak hayata geçirilen Timsah Park içinde bulundurduğu canlı popülasyonu ile dünyada sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösteriliyor. Canlı çeşitliliğiyle dikkat çeken Timsah Park, Türkiye'de köpek balıklarını, timsahları, su samurlarını ve on binlerce farklı deniz canlısının bir arada görülebileceği ender yerlerden biri olduğu belirtiliyor.


Dünyanın en özel canlılarından beyaz aslanlar


Leopardan aslana, kara panterden kaplana, servalden vaşağa kadar onlarca büyük kedi türüne ev sahipliği yapan Aslan Park, hayvan meraklıları için bambaşka bir deneyim fırsatı sunuyor. Geçen ayarda 4 tanesi Türkiye'ye getirilen ve dünyada sadece 30 tane kaldığı bilinen beyaz aslanlar da Aslan Park'ın misafirleri arasında yer alıyor. Ayrıca; geçen aylarda dünyaya gelen 3 yavru Bengal kaplanı, 2 kara kulak ve 1 aslanla kedi popülasyonun artmasında önemli bir rol oynadığı kaydedildi. - İSTANBUL

Türkiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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