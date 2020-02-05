Sömestir döneminde bilet satışları 2 kat arttı - Son Dakika

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle turizm sektöründe yaşanan hareketlenme otobüs ve uçak bileti satışlarına da yansıdı. Online otobüs ve uçak bilet satış sitesi obilet.com'un CEO'su Yiğit Gürocak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat daha fazla bilet satıldığını, bilet harcamalarında ise yüzde 17'lik artış olduğunu belirtti.



Sömestir tatilini hem aile ziyaretleriyle hem de gezi planlarıyla değerlendirmek isteyenler, aralık ve ocak ayındaki bilet satışlarında önemli bir artışa sebep oldu. Sömestir başlamadan hızla tükenen biletlerin yanı sıra son dakika plan yapanlarla birlikte tatil boyunca da bilet satışları artış gösterdi.



Okul tatillerinin bayramlarla birlikte Türkiye'de turizm ve ulaşım sektörünü en çok hareketlendiren etkenlerden olduğunu vurgulayan online bilet satış sitesi obilet.com'un CEO'su Yiğit Gürocak, "Kasım ayındaki ara tatilde yaşadığımız yoğunluk sonrasında sömestr tatilinin de bilet satışlarını artırdığını görüyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışı adreslere yapılan seyahatlerle geçen yılın aynı dönemine oranla iki kat fazla bilet satışı gerçekleştirdik" dedi.



Yolcular geçen yıla göre yüzde 17 daha fazla harcadı



Ocak ayında satılan biletlere bakıldığında vatandaşların Türkiye içinde otobüsle en düşük 30 TL en yüksek 200 TL'ye bilet bulduğunu, yurt içi uçak biletlerinde ise fiyatların 150 ve 400 TL aralığında değiştiğini ifade etti. Gürocak, "Sömestir dönemi özelinde baktığımızda ocak ayında bilet fiyatlarında aralık ayına göre yüzde 11'lik bir artış yaşandı. 2019'un aynı dönemiyle kıyasladığımızda ise seyahat edenler enflasyona bağlı olarak biletlerini yüzde 17 daha yüksek fiyattan satın aldı" diye konuştu.



Alışveriş ve eğlence için büyük şehirlere akın



Ailelerin sömestir tatilinde hem alışveriş yapmak hem de çocuklarıyla eğlenceli ve kültürel aktiviteler yapabilmek için büyük şehirlere seyahat ettiğini vurgulayan Gürocak; "Alışveriş merkezleri, eğlence parkları, müzeleri ve tarihi eserleriyle öne çıkan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler, aileler tarafından tatil döneminde sıklıkla tercih ediliyor. Eskişehir ve Balıkesir'deki Manyas Kuş Cenneti de çocuklarla tatil söz konusu olduğunda ilgi gören destinasyonlar arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.



Gürocak, kayak merkezlerinin de her yıl olduğu gibi sömestir tatiliyle daha da kalabalıklaştığını söyleyerek, " Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken gibi popüler kayak merkezilerinin yanı sıra bu yıl Erciyes, Davraz, Sarıkamış ve Saklıkent gibi eskiden çok tercih edilmeyen yerlere de bilet satışları arttı. Yurt dışında ise Bulgaristan'da yer alan Bansko ve Pamporovo kayak merkezlerine ilgi artıyor" dedi. - İSTANBUL