Sömestir tatil dönüşü kaza: 3'ü öğrenci, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sömestir tatil dönüşü kaza: 3'ü öğrenci, 7 yaralı - Son Dakika

Sömestir tatil dönüşü kaza: 3'ü öğrenci, 7 yaralı

6 saat önce

AKSARAY'da sömestir tatilinden dönen ailelerin içinde bulunduğu hafif ticari araçla otomobil çarpıştı.

Sömestir tatil dönüşü kaza: 3'ü öğrenci, 7 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da sömestir tatilinden dönen ailelerin içinde bulunduğu hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü öğrenci, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Somuncu Baba Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sömestir tatili için gittikleri İstanbul'dan Aksaray'a dönen Suat Keskin (25) yönetimindeki 34 ES 4092 plakalı otomobil ile yine İstanbul'dan sömestir tatilinden Niğde'ye dönen Şeref Öztürk (66) yönetimindeki 51 HF 998 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Suat Keskin, yanındaki Yasemin Huy (37), Muhammed Mustafa Huy (12), Cumali Huy (17) ve Nebahat Altınsoy (35) ile hafif ticari araçtaki Yasemin Uzel (41)  ve kızı Esma Uzel (14) yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Aksaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:52 Kaynak: DHA
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