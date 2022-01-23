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Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti - Son Dakika

Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti

23.01.2022 11:30

? Sömestir tatilinin başlamasını fırsat bilen aileler çocuklarıyla katılmak için etkinlik arayışına girdi.

? Sömestir tatilinin başlamasını fırsat bilen aileler çocuklarıyla katılmak için etkinlik arayışına girdi. Forum İstanbul AVM'de bulunan LEGOLAND®? Discovery Centre ve SEA LIFE İstanbul sömestir tatilinde çocukların eğlenerek bilgi ve becerilerini artırmak için 15 gün boyunca devam edecek olan Korsan Hazine Avı temalı etkinlikler hazırladı. Etkinliklerle çocukların tatilin tadını doyasıya çıkarması amaçlanıyor. Sürpriz hediyelerin olduğu eğlenceli etkinliklere çocukların yoğun ilgisi oldu. Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayan sömestir tatilini iple çeken çocuklar akvaryuma akın etti. Soğuk havanın da etkisiyle kapalı alanlarda vakit geçirmek isteyen aileler ise eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinlikleri tercih ediyor. LEGOLAND®? Discovery Centre ve SEA LIFE İstanbul ise Korsan Hazine Avı isimli çocukların eğlenirken öğreneceği etkinlikler düzenledi. Akvaryuma aileleriyle gelen çocuklar, sualtı dünyasını keşfedip balıkları meraklı gözlerle izlerken anne ve babaları da o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekerek, keyifli bir gün geçirdi. KORSAN GEMİ MOZAİĞİ TASARLAYACAKLAR LEGOLAND Discovery Centre'da çocuklar ellerindeki hazine haritalarıyla Kaptan Brickbeard'ın altın hazinesini aramak için eğlence dolu dolambaçlı bir maceraya atılırken ipuçlarını takip etmenin yanı sıra hayal gücü ve yaratıcılıklarını kullanarak LEGO®? parçalarıyla hazırlanan korsan gemi mozaiğini tamamlayıp kendi gemilerini tasarlayacak. SEA LIFE İstanbul'da ise kaptan köpekbalığı ile tanışacak, hazinesini bulmasına yardım edecek ve daha dikkatli davranarak okyanuslar için nasıl daha iyi bir gelecek sağlayabileceklerini keşfedecekler. Çocukların eğlenerek öğrenecekleri kendi yeteneklerini keşfedecekleri, hayal dünyalarını genişletecek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak olan bu etkinlikler sömestr boyunca devam edecek. SÜRPRİZ HEDİYELER DAĞITILIYOR

Korsan Hazine Avı temalı etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Merlin Entertainments Pazarlama Koordinatörü Pelin Özbay, 'Merkezde dolaşan çocuklarla ilgilenip, fotoğraf çektiren bir korsan karakterimiz de var. Ayrıca belli noktalara hediye zarfları koyduk. İçlerinde diğer merkezlere davetiyeler, mağazadan hediye çekleri, küçük anahtarlıklar var. Çocukları mutlu etmek için küçük sürpriz hediyelerimiz var. Çok da yoğun ilgi görüyoruz. Yoğunluk çocukların karnesini aldığı günden başladı. Tüm hijyen önlemlerini de alıyoruz' dedi.

ÇOCUKLAR DOĞAYI NASIL KORUYACAKLARINI DA ÖĞRENİYOR

Her türlü hijyen önlemlerini aldıklarını anlatan Özbay, 'Merkeze belli sayıda kişi alabiliyoruz. Haftanın her günü sabah 10.00 akşam 20.00 saatleri arasında açığız. Yıl içerisinde farklı temalarda etkinlikler düzenliyoruz. Çocukların sualtı dünyasına ilgisini artırmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu etkinliklerin yanı sıra çocuklara doğayı, okyanusları ve sualtı canlılarını nasıl koruyacaklarıyla ilgili bilgiler de veriyoruz. Onların canlılara kendilerini daha yakın hissetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.

KEREM BAYKAL: AVRUPA'NIN EN UZUN OKYANUS TÜNELİNE SAHİBİZ

SEA LIFE İstanbul Veteriner Hekimi Kerem Baykal ise 'Akvaryum olarak en geniş köpekbalığı ailesine sahibiz. Siyah yüzgeçli resif köpekbalığı, gri resif, zebra, hemşire, kum kaplanı köpekbalığımız var. Aileleriyle gelen çocuklar bu türleri gözlemleyebilecek. Eğer şansları yaver giderse besleme saatinde de görebilecekler. Ayrıca vatoz çeşitlerimiz de var. Akdeniz'de göremeyecekleri sadece tropikal denizlerde görebilecekleri farklı türden canlıları gözlemleme şansı bulacaklar. 83 metre uzunluğunda Avrupa'nın en uzun tüneline sahibiz. Tünelin girişinde tropikal deniz balıklarını, 160 kg'lık İtalyan sualtı kaplumbağamız Iggy'yi görme şansları olacak. Yine akvaryumda bazı kaya balıkları, orta su balıklarını yakından görecekler" ifadelerini kullandı.

DENİZ CAN DOĞAN: EL, GÖZ KOORDİNASYONLARI GELİŞİYOR

LEGOLAND®? Discovery Centre İstanbul Model Yapım Uzmanı Deniz Can Doğan da 'Korsan gemisini yapmak için çocuklara talimatlar veriyoruz onlar da görüp yerleştiriyorlar. En sonunda kolektif olarak 216 kişinin birlikte yaptığı korsan gemi mozaiği temalı bir eser ortaya çıkacak. Çocuklar eseri sahiplenip daha sonra buraya geldiklerinde 'eseri ben yapmıştım' diyecek bu çok önemli. Hem de etkinlik sırasında el, göz koordinasyonları gelişiyor, takip etme yetenekleri gelişiyor" dedi.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Akvaryumu ziyaret eden aileler karne hediyesi olarak çocuklarını buraya getirdiklerini ve eğlendiklerini söyledi. Akvaryum içerisinde saklı hediyeleri çok beğendiğini söyleyen çocuklar ise hem gezerek hem de oyunlar oynayarak keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti
Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti
Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti
Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti
Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti
Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti
Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti
Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti

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Forum İstanbul, İstanbul, Cuma, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar Sea Life İstanbul'a akın etti - Son Dakika
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