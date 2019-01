Sömestir Yoğunluğu Palandöken'deki Turizmcileri Sevindirdi

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde turistlerin yoğun ilgisiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve havalimanı ile kent merkezine yakın olması nedeniyle insanların rahatça tatil yapmasına olanak sağlayan Palandöken Kayak Merkezi, doğal güzellikleri, uzun pistleri, kolay ulaşımı ve misafirlerine sunduğu imkanlarla yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.



Son yıllarda özellikle kış turizmi açısından Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Erzurum, turistlere hem kayak hem de kaplıca keyfi yaşama imkanı sağlıyor.



Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanı sağlayan Palandöken Kayak Merkezi, başta İran ve Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden gelen turisti ağırlıyor.



Pistlerde kurulan aydınlatma sistemleriyle gece kayağının da yapılabildiği kayak merkezinde, özellikle yarı yıl tatilini fırsat bilen çocuk ve yetişkin tatilciler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile otellerin çeşitli etkinlik ve animasyonlarıyla tatillerini renklendiriyor.



Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.



İlgi her yıl artıyor



Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken Kayak Merkezi'ne ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.



Otellerdeki doluluk oranlarının ciddi seviyelere geldiğini belirten Almaz, "Otellerdeki doluluk oranlarında özellikle yılbaşı, sömestir ve hafta sonlarında otellerimiz tamamen kapalı. Dağ otellerimizde hemen hemen yüzde 100 dolulukla gidiyoruz." dedi.



Cemal Almaz, yerli ve yabancı turist sayısında her yıl artış yaşandığını ifade ederek, "Geçen seneye oranla yüzde 20 artışımız var ve tamam konumundayız. Kültür ve Turizm Bakanımız ile yaptığımız toplantıda da bu sene çok iyi olduğumuzu söyledi. Kendisi de bu durumdan oldukça mutlu." diye konuştu.



Palandöken'deki kar kalitesi ve uzun pistlerin yanı sıra otellerdeki etkinlik ve animasyonların da turistlerce ilgi çeken bir unsur olduğunu vurgulayan Almaz, şunları kaydetti:



"Erzurum, kış turizminde bir markadır ve bunu artırarak devam ettiriyor. Her geçen gün kalite, hizmet ve teknik altyapı açısından üzerine koya koya gidiyoruz. Sömestir tatilinde de gelen turistlere büyükşehir belediyemiz, kültür müdürlüğümüz ve otellerimizde yaş gruplarına göre bir takım aktivite ve etkinliklerimiz, konser ve müzik dinletilerimiz olacak. Yani 15 tatilin hemen hemen tamamında animasyonlar olacak. Bu planlamaları otel içi ve dışı, gece gündüz olarak ayrı ayrı yapacağız."



"Yılbaşında da tamamen doluydu"



Palandöken Dağı'ndaki Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça da yılbaşı tatilini yüzde 100 dolulukla geçirdiklerini dile getirerek, sömestir tatilinde de Palandöken'in tercih edilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.



Akça, meteorolojik verilere göre sömestir tatilinin güneşli geçeceğini belirterek, "Yılbaşında yüzde 100 doluluk geçirdik ve şu anda sömestir tatilinin başlangıcındayız ve yüzde 95'lik doluluğumuz var. Birkaç gün içinde de tamamı dolacak. Verilere göre 10 gün boyunca güneşli bir hava bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Pistlerdeki kar kalınlığının yeterli olduğunu vurgulayan ve gün boyu turistlere yönelik değişik aktivitelerin olduğunu kaydeden Ömer Akça, şöyle devam etti:



"Pistlerimizde 1 metre kadar sıkıştırılmış kar var ve önemli hususlardan biri de sabah 8'den akşam 8'e kadar kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyoruz. Bu da yerli ve yabacı misafirlerimizin buraya olan ilgisini artırıyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizi için değişik animasyon ve eğlencelerimiz var. Çocuklar için animasyonlar ve değişik kültürel faaliyetlerimiz var. Bununla birlikte misafirlerimize Erzurum'un yöresel yemeklerini tattırmak ve tarihi güzelliklerini göstermek için turlar düzenliyoruz."



Palandöken'e kayak yapmak ailesiyle gelen Mehmet Çetinkaya ise buraya birkaç defa geldiğini ancak ilk kez kayak yaptığını ile getirdi.



Çetinkaya, Palandöken'e tatil yapmak için ailesiyle geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Samsun'dan ailemle geldik. Eşim benden daha iyi kayak yapıyor ve oldukça memnunuz. Söylendiği gibi pistler çok uygun ve düzgün. Palandöken, kayak tesisi anlamında ciddi anlamda düşünülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Havalimanına, şehre çok yakın ve ulaşımın yakın olması bizler için büyük avantaj."



Burcu Çetinkaya da pistlerin oldukça rahat olduğunu, hiç bir tehlike olmaksızın kayak yapabildiğini söyledi.

