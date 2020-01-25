Sömestirin tadı Nata Vega Outlet'te - Son Dakika

Başkentte alışverişin merkezi Nata Vega Outlet sömestir tatilinde de birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.



Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi sömestir tatilinde de birbirinden farklı etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatmaya devam ediyor. 24-25-26 Ocak 2020 tarihlerinde 14.00-16.00 saatleri arasında buz pistinde düzenlenecek olan 'Buz Festivali'nde DJ performansları, yapay kar yağışı, milli sporcuların buz pateni gösterileri, yüz boyama ve çeşitli atölyeler, bubble gösterisi, ateş gösterisi, sihirbaz gösterisi, sıcak çikolata ve sahlep ikramı gerçekleşecek.



Çocuklar sömestir tatili boyunca birbirinden farklı etkinliklerle eğlenirken kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.



5 bin metre kare kapalı alanda kurulu içinde dev bir roller coaster bulunduran ve Ankara'da tek olma özelliği taşıyan eğlence merkezi, 14 salonu ile Ankara'nın en büyük sinema kompleksi, gerçek buz pisti, go-kart ve 5 milyon litre su kapasitesi ile 12 bin su altı canlısına ev sahipliği yapan Türkiye'nin en uzun tünel akvaryumu ile Nata Vega Outlet, bu sömestir tatilinde de çocukların vazgeçilmezi olmaya devam edecek. - ANKARA