Sömestr Tatili İçin Öneriler

Psikolog Batuhan Toprak, sömestr tatilinin nasıl değerlendirilmesi konusunda ebeveynleri uyardı.

Psikolog Batuhan Toprak, sömestr tatilinin nasıl değerlendirilmesi konusunda ebeveynleri uyardı.



Ailelerin çocuklarını karnesindeki nota göre değerlendirmemesi gerektiğini ifade eden Toprak, "Çocuklarınızı cezalandırmak yerine çocuğunuza değer verdiğinizi göstererek karşınıza alıp konuşmalısınız. Neden bu dönem böyle oldu ' Derslerindeki düşüşün sebebi nedir ' Bunları araştırmalılar. Evet bu dönem notların düşmüş fakat ikinci dönemde ben senin notlarını yükselteceğine inanıyorum diyerek motive etmeliler" diye konuştu.



Aileler çocuklarının başarısız olduğu dersler konusunda kurslar ve özel dersler aldıracağını belirten Psikolog Batuhan Toprak, "Elbetteki bu kurs ve özel dersler önemli ve gerekli. Fakat bu sömestr tatilini amacından çıkarmak yanlıştır. Eğer tatil ise öğrenci bunu tatil gibi yaşamalıdır. Çünkü insanoğlu kaç yaşında olursa olsun tatil gereklidir. Tatil bir psikolojik ihtiyaçtır. Okula gidilmeyen bu dönemde ailelerin tutumu çok önemlidir. Genelde çocuklarına ekstra dersler aldırıp, etüt merkezlerine gönderiyorlar. Bunun nedeni çocukları netlerini nasıl daha çok arttırabilirler, bir daha ki dönemde nasıl daha iyi başarılı olabilirler. bunun peşindeler. Peki, başarı demek daha doğrusu hayattaki başarı sadece akademik alanda başarılı olmak demek mi ' Bu yeter mi' Sömestr tatilinde çocuğunuzun zevk aldığı aktiviteler ve hobileri yapmaları önemlidir.Hatta ailece birlikte birkaç günlük tatillere çıkılabilir. Böylelikle çocukların stres ve kaygılarında düşüş gözlemleniyor.Buna bağlı olarak da çocuklar ikinci döneme daha motive bir şekilde başlamış oluyorlar" dedi.



"Ailelerin bir yaptığı yanlış da şudur; ders çalış oğlum/kızım ders çalış, ders çalış, ders çalış" diyen Psikolog Batuhan Toprak, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Tabii ki aileler bunu çocuklarının iyilikleri için söylüyorlar fakat bu tutum yanlıştır. Önemli olan burada bir denge kurmaktır.Evet,ders çalışılmalı ama aynı zamanda sosyal aktiviteler de yapılmalıdır. Bu bir düzene ve programa sokulmalıdır. Sömestr tatilinde programlı bir şekilde hem derslerine çalışabilirler hem ruh sağlıklarını koruyarak sevdikleri aktiviteleri yapabilirler.Bazı ailelerin tutumları şu şekildedir; çocuğunun derslerindeki başarısı hayatının genel başarısı için yeterlidir. Bu tutum ve düşünce şekli de yanlıştır." - İSTANBUL

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