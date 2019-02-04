Sömestr tatili sona erdi
6 dakika önce
Sömestr tatilinin sona ermesiyle yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.
Sömestr tatilinin sona ermesiyle yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:55
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