Sömestr tatili sona erdi

Sömestr tatilinin sona ermesiyle yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.

Sömestr tatilinin sona ermesiyle yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.

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