Son Dakika Haberleri: Sömestr tatili sona erdi

Sömestr tatili sona erdi

6 dakika önce

Sömestr tatilinin sona ermesiyle yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.

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Sömestr tatilinin sona ermesiyle yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:55 

Ekonomi
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