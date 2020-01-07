Sömestr tatilinde bilim kampı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sömestr tatilinde bilim kampı - Son Dakika

Sömestr tatilinde bilim kampı

7 saat önce

Kayseri Bilim Merkezi sömestr tatili boyunca Bilim Kampı açacak.

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Kayseri Bilim Merkezi sömestr tatili boyunca Bilim Kampı açacak. İkişer gün olarak yapılacak Bilim Kampı için kayıtlar başladı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle kente kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi; sömestr kamplarıyla, öğrencilere bilimle iç içe, nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir tatil vaat ediyor. Kayseri Bilim Merkezi'nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar, birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor.


İki gün sürecek olan bilim kamplarında; Elektrikli Yazı, Su Döngüsü, Lambalı Takım Yıldızı, Kokular Dünyası gibi 10 farklı tematik atölye etkinliği gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili süresince 4 dönem gerçekleştirilecek olan Sömestr Bilim Kamplarına 9-13 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek. Kamplarda bilimin eğlenceli haliyle tanışacak olan öğrenciler, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
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