Sömestr tatilini hayvanlara bakarak geçiriyor - Son Dakika
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Sömestr tatilini hayvanlara bakarak geçiriyor

6 saat önce

Muş'ta okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte birçok öğrenci ailesiyle tatile çıkarken, 6. sınıf öğrencisi Elif Bilen ise hayvanlara bakarak geçiriyor.

Sömestr tatilini hayvanlara bakarak geçiriyor, System.String[]

Muş'ta okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte birçok öğrenci ailesiyle tatile çıkarken, 6. sınıf öğrencisi Elif Bilen ise hayvanlara bakarak geçiriyor.


Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Elif Bilen, koyunların yavrulama döneminin yaklaşmasıyla birlikte yarıyıl tatilinde anne ve babasına yardım ediyor. Soğuk havada hayvanlara günde 2 defa yem taşıyan minik Elif, boş zamanlarında da ders çalışıyor. Okulların tatil olduğunu ve anne-babasına yardım ettiğini ifade eden Elif Bilen, geçimlerini sağlamak için hayvanlara bakmaya mecbur olduğunu söyledi. Keçilerin aç kalmaması için yem taşıdığını anlatan Bilen, "Keçilerimizin doğum yapmasına sayılı günler kaldı. Annem ve babam da ne yapacağını şaşırdığı için onlara yardım etmek zorundayız zaten. Herkesin anne ve babasına yardım etmesini isterim" dedi.


Yaşıtlarının Bursa Uludağ'a kayak yapmaya gittiğini ve kendisinin de annesine yardım ettiğini aktaran Bilen, "Keçilere bakıyorum, samanlarını götürüyorum, onlara arpa veriyorum. Herkesin ailesiyle zaman geçirmesini isterim tabi ki" ifadelerini kullandı.


Anne Nafiye Bilen de, mecburen çalıştığını vurgulayarak, "Burada keçilere bakıyoruz. Kışın bu iş çok zor oluyor. Hayvanları günde 2 kere dışarı çıkarıyoruz ve 6-7 çuval yem taşıyoruz" diye konuştu.


Baba Ramazan Bilen ise kendisinin dağdan meşe ağacı dalı taşıdığını, eşi ve çocuklarının da hayvanlara baktığını ifade etti. - MUŞ

Hasköy, Anne, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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