Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı - Son Dakika

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

6 saat önce

Yarıyıl tatilinin son gününde kış turizminin önemli merkezlerinden olan Palandöken'de pistler doldu taştı.

Yarıyıl tatilinin son gününde kış turizminin önemli merkezlerinden olan Palandöken'de pistler doldu taştı.

Yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra sömestr tatilinin son gününü Palandöken'de geçirmek isteyen öğrenciler zirveye akın etti. Tatilciler pistlerde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkartırken, öğrenciler ise kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Palandöken'i çok sevdiklerini ifade eden öğrenciler, "Sömestr tatilimizin son günü olması nedeniyle Palandöken'e kaymaya geldik. Çok kalabalık. Çok eğlendik, herkesi Palandöken'e bekliyoruz" dediler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 78 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 19, en yüksek sıfırın altında 3 derece oldu.

(Özge Bozo - Sefa Tetik/İHA)

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı
Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:51:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]