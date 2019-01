Sömestre Tatilinde Çocuk Dostu Tercihler

Çocukların heyecanla beklediği ve yaz tatilinden sonra en sevdiği dönemlerden biri olan sömestre tatili, yalnızca minikler değil, ebeveynlerin de dinlenmeleri için kaçırılmayacak fırsatlardan biri. Özellikle kış seyahatlerini seven aileler sömestre tatili sayesinde, ailecek birlikte daha çok vakit geçirebiliyorlar. Bu dönemde kayak otelleri, termal oteller ve şehir otellerinin yanı sıra bünyesinde çocuklara özel pek çok aktivite barındıran büyük tesisler de sıklıkla tercih ediliyor.

1 – The Land of Legends Theme Park/ Antalya-Serik

Yerli ve yabancı turistler tarafından yaz tatillerinin istisnasız en çok tercih edilen duraklarından Antalya'da yer alan The Land of Legends Theme Park, Serik ilçesinde konumlanıyor. İlgi çekici mimarisi ile ön plana çıkan otel, çocuklar için adeta bir masal diyarı. Tesiste oda dekorasyonundan, aktivitelerine, tema parkından, çocuk dostu menülerine kadar her ayrıntı düşünülmüş.

2 – Gazelle Resort & Spa/ Bolu-Karacasu

Bolu'nun Karacasu mevkiinde yer alan Gazelle Resort & Spa, her anlamda çocuklu ailelerin favorisi olmaya aday. Yürüyüş parkurlarında tavus kuşları, geyikler, kazlar ve çeşitli hayvanların bulunduğu yürüyüş parkurlarına ev sahipliği yapan tesis 150 dönümlük bir meşe ormanı içinde konumlanıyor. Otel her olanağın sağlandığı SPA hizmetleri ile ebeveynlere gevşeme imkanı sunarken, oyun odası, çocuk havuzu, birbirinden eğlenceli ve öğretici doğa aktiviteleri ile çocuklar unutulmaz bir tatil geçirebiliyor.

3 - Bof Hotels Uludağ Ski Convention Resort/ Uludağ

Bof Hotels Uludağ Ski Convention Resort, kayak otellerinin cenneti Uludağ'da 2. bölgede hizmet veriyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar birlikte yapılabilecek en keyifli sporlardan biri olan kayak yapabilmek için otelin hem olanakları hem de konumu oldukça müsait. Ayrıca tesis 4-12 yaş arası minik misafirlere özel, çocuk kulübüne de sahip.

4 – Grand Kartal Otel/ Kartalkaya

Grand Kartal Otel ülkemizin popüler kayak bölgelerinden biri olan Kartalkaya'da konuklarını ağırlıyor. Her şey dahil konseptte hizmet veren tesiste, servis edilen tüm yemekler şefler tarafından özenle hazırlanıyor. Sömestre için tercih edilebilecek en keyifli otellerden biri olan Grand Kartal, anne-babalara şömine başı sohbetleri vadederken, çocuklar için ise eğlenceli bir oyun ortamı sunuyor.

5 - Ferko Ilgaz Mountain Resort/ Ilgaz

Çankırı-Ilgaz'da Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde hizmet veren Ferko Ilgaz Mountain Resort, tertemiz doğasından sunduğu hizmetlere kadar bölgede ön plana çıkan otellerin başında geliyor. Ailelerin gönül rahatlığıyla tercih edebilecekleri tesiste, birbirinden farklı aktivite imkanları var. Snowboard ve kayak başta olmak üzere ATV, şehir turları, masa tenisi, çocuk kapalı havuzu, oyun salonu, mini kulüp ve Playstation ise otelin sunduğu olanakların yalnızca bir kısmı.

6 – NG Afyon/ Afyonkarahisar

Termal turizmin nabzını tutan duraklardan Afyonkarahisar'da hizmet veren NG Afyon, stresten uzak bir tatil için ideal tesislerden biri. Otel termal olanaklarının yanı sıra çocuklar için sunduğu hizmetler ile sömestr tatili için ideal konumda. Tesisin hem açık hem de kapalı havuzları su kaydıraklarına ev sahipliği yaparken, bünyesinde çocuk oyun alanı ve çocuk kulübü de yer alıyor.

7 - Merit Crystal Cove Hotel Casino & Spa/ Girne

Sömestre tatilini bu yıl bir değişiklik yapıp Kıbrıs'ın en güzide şehirlerinden Girne'de geçirmek isteyenler için Merit Crystal Cove Hotel Casino & Spa, deniz manzaralı odaları ile ön plana çıkıyor. Her şey dahil konsepti ile aileler için büyük konfor sağlayan otelde, çocuk havuzu ve 4-12 yaşa uygun çocuk kulübü ve çocuk bakıcısı da bulunuyor. Böylece minik misafirler bol bol eğlenirken, ebeveynler de kendilerine vakit ayırma şansı bulabiliyor.

8 - Tasigo Hotels Bademlik Termal Hotel/ Eskişehir

Eskişehir- Odunpazarı'nda harika bir şehir manzarasına sahip olan Tasigo Hotels Eskişehir Bademlik Termal Hotel, şifalı konaklamaların önemli adreslerinden. Tesisin SPA olanakları yılın tüm stresinden uzaklaştırırken, modern dekorasyonlu odaları ise ev konforunu aratmıyor. Tesisin çocukları en mutlu edecek olan hizmetlerinin başında ise çocuk havuzu, oyun alanı ve çocuk kulübü geliyor.

9 – Maxx Royal Belek Golf Resort & SPA/ Antalya-Belek

Şimdiden yazı özleyen ailelere hitap eden Maxx Royal Belek Golf Resort & SPA, Antalya-Belek'te hizmet veriyor. Her yaş grubuna hitap eden bu denize sıfır ultra her şey dahil oteli, mini kulüp, çocuk karyolası, çocuk havuzu, oyun alanları, çocuk dostu menü gibi oldukça geniş olanaklara sahip. Lüks konaklamadan vazgeçmeyen aileler, tesiste hayallerinin ötesinde bir konaklama imkanı bulabilirler.

10 - Kaya Artemis Resort & Casino/ Gazimağusa

Kıbrıs-Gazimağusa'da yılın dört mevsimi hizmet veren otellerden biri olan Kaya Artemis Resort & Casino, çocuklu aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Yalnızca yaz aylarında değil, kışın da eğlencesi bol bir tesis olan Kaya Artemis, ultra her şey dahil konseptinde hizmet veriyor. Otelin çocuk havuzu ve mini kulübü ise minikler tarafından en sık tercih edilen hizmetlerin başında geliyor.

11 – Karinna Hotel/ Uludağ

Uludağ 2. oteller bölgesinde hizmet veren Karinna Hotel, çocuk dostu olması ile ön plana çıkıyor. Kayak için oldukça ideal olan otelden teleski ve telesiyej ile kayak merkezine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Mini kulüp, çocuk bakıcısı, kapalı oyun bahçesi ve çocuk havuzu ise tesisin minik misafirlere sunduğu olanaklar arasında…

12 - Kayakapı Premium Caves/ Kapadokya

Yalnızca yerli değil, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistler tarafından da sıklıkla ziyaret edilen Kapadokya, sömestre tatili için tercih edilebilecek özel destinasyonlardan biri. Ürgüp'te, ihtişamlı bir yapıda hizmet veren Kayakapı Premium Caves, şehir stresinden uzak, sakin bir seyahatin kapılarını açıyor. Otelde konaklamaları boyunca ebeveynler çocuklarıyla birlikte bisiklet ya da balon turlarına katılabilir, bol bol doğa yürüyüşü yapabilir, tarihi ve doğal güzellikleri keşfe çıkabilirler.