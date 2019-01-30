Son Dakika Haberleri: Sömestri Tatilinde Ders Tekrarı Yapan Öğrencilere Kayak Keyfi

Sömestri Tatilinde Ders Tekrarı Yapan Öğrencilere Kayak Keyfi

42 dakika önce

Yarıyıl tatilinde ders tekrarı yapan öğrenciler yoğun kampın ardından öğretmenleri ile birlikte kayak yapmakla ödüllendirildi.

Sömestri Tatilinde Ders Tekrarı Yapan Öğrencilere Kayak Keyfi, System.String[]
Yarıyıl tatilinde ders tekrarı yapan öğrenciler yoğun kampın ardından öğretmenleri ile birlikte kayak yapmakla ödüllendirildi.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde okulların sömestri tatiline girdiği dönemde öğrencilerinin katıldığı ve yoğun geçen bir ders çalışma, ders tekrarı kampından sonra öğrenciler ve öğretmenler Karacadağ eteklerinde kayak çıkarması yaptı. Öğretmenleriyle beraber dağın zirvesine çıkan öğrenciler, gün boyunca kayarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Müdürü Erdal Avanos, başarılı geçen ara dönem ders çalışma ve ders tekrarı kampından sonra bu etkinliği gerçekleştirerek öğrencilerin stres atmasını amaçladıklarını dile getirdi. Avanos, "Bundan sonra da bu tür sosyal etkinliklere devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz "Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:49:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sömestri Tatilinde Ders Tekrarı Yapan Öğrencilere Kayak Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]