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Sömestir tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım - Son Dakika

Sömestir tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım

05.02.2022 11:32

Sömestir tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım Sömestir tatilinin son günlerinde Uludağ'da adım atacak yer kalmadı.

Sömestir tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım

BURSA - Sömestir tatilinin son günlerinde Uludağ'da adım atacak yer kalmadı. Çocuklar, tatilin bitimine saatler kala karın keyfini doyasıya çıkardı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sömestir yoğunluğu son gününde de yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, hem kendileri dinlendi hem de çocuklarını eğlendirdi. Hava sıcaklığının eksi dereceleri gören zirvede, kar kalınlığı ise bir metrenin üzerinde olması hem tatilcileri, hem de turizmcilerin yüzünü güldürdü.

İstanbul'dan geldiklerini belirten öğrenciler, ilk dönemin stresini attıklarını karla birlikte eğlendiklerini dile getirdi. Aileler ise, çocukların bahanesiyle kendilerinin de dinlendiğini söyledi.

İzmir'den gelen İlkim Uçaş da, "Uludağ'da sömestri yoğunluğu yaşanıyor. Daha öncelerde buraya gelmiştim. Şu an biraz daha keyif alıyorum. Kayak yapmayı öğrendim. İlk dönemin stresini atıyoruz. Tatilin bitimiyle biz de memlekete döneceğiz" şeklinde konuştu.

Sömestir tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım
Sömestir tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım
Sömestir tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım
Sömestir tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım

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Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sömestir tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sömestir tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım - Son Dakika
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